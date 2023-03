Teamchef Tost weist Verkaufsgerüchte um AlphaTauri zurück

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat Spekulationen über einen Verkauf des Formel-1-Rennstalls zurückgewiesen. "Ich hatte einige sehr gute Gespräche mit (Konzerngeschäftsführer; Anm.) Oliver Mintzlaff, der bestätigte, dass die Anteilseigner die Scuderia AlphaTauri nicht verkaufen werden und dass Red Bull das Team auch in Zukunft unterstützen wird", erklärte der Tiroler am Mittwoch vor dem ersten Grand Prix des Jahres in Bahrain. "All diese Gerüchte entbehren jeder Grundlage."