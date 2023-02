Langläufer Moser/Mrkonjic im Teamsprint-Finale auf Rang 15

Das österreichische Langlauf-Duo Benjamin Moser und Lukas Mrkonjic hat am Sonntag in Planica im WM-Teamsprint Rang 15 und mit 1:41,9 Min. Rückstand die letzte Position im Finalfeld belegt. Das war auch vor einem Jahr in der Zehner-Entscheidung bei Olympia der Fall gewesen. Der Sieg ging an Norwegen vor Italien (+2,5) und Frankreich (+16,5), bei den Frauen setzte sich Schweden vor Norwegen (+2,42) und den USA (+5,33) durch. Das ÖSV-Gespann hatte auf einen Top-Ten-Rang gehofft.