Madeleine Egle hatte am Ende 0,224 Sekunden Vorsprung auf Schulte, die erstmals in dieser Saison auf dem Stockerl landete. Hannah Prock als Neunte (+ 0,782) rundete das starke ÖRV-Ergebnis ab. Der Gesamtweltcup wurde zur Beute der Deutschen Julia Taubitz, für Madeleine Egle schaute Endrang vier heraus.

Davor hatten Selina Egle und Kipp den letzten Weltcup-Saisonbewerb im Frauen-Doppelsitzer für sich entschieden. Das ÖRV-Duo lag 0,339 Sekunden vor den Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal und 0,385 Sekunden vor den Südtirolerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer, die bereits zuvor als Gesamtweltcupsieger festgestanden waren. Rang zwei in der Endwertung sicherten sich Egle/Kipp.

Der letzte Männer-Doppelsitzer der Saison ging an die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt, die auch in der Gesamtwertung auf Platz eins landeten. Gatt/Schöpf wurden Dritte (+0,132 Sekunden), ihre Landsmänner Yannick Müller/Armin Frauscher Fünfte (+0,177) und Thomas Steu/Lorenz Koller Sechste (+0,226). Für Gatt/Schöpf reichte es zu Gesamtrang vier, Müller/Frauscher beendeten den Winter unmittelbar vor Steu/Koller an der sechsten Stelle.