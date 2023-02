Toronto verlor beim Comeback von Jakob Pöltl gegen Utah

Erstmals wieder mit Jakob Pöltl in ihren Reihen haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) 116:122 gegen Utah Jazz verloren. Der 27-jährige Center aus Wien gab nur einen Tag nach der Rückkehr zu den Kanadiern mit sechs Punkten, vier Rebounds und zwei Assists sein Comeback. Er kam als Wechselspieler 16:41 Minuten zum Einsatz.