"LeBron hat dieses Spiel von Anfang an dominiert. Er macht das seit fast 20 Jahren. Man muss ihm Respekt zollen, wie er dominiert und wie er seine Teams zu Meisterschaften geführt hat. LeBron hat seine Teams wirklich geführt, er bringt seine Mitspieler hinter sich", sprach Abdul-Jabbar beim TV-Sender TNT lobende Worte. Selbst US-Präsident Joe Biden wurde mit einer eigens eingesprochenen Videobotschaft präsentiert. "Gratulation LeBron. Du hast die Nation inspiriert, besser zu werden. Mach weiter so!", sagte Biden.

"Ein Rekord, der fast 40 Jahre gehalten hat und von dem viele dachten, dass er nie gebrochen werden wird. LeBron, Du bist der All-Time-Scoring-Leader der NBA. Gratulation!", ergänzte NBA-Boss Adam Silver bei einer spontan einberufenen Zeremonie auf dem Parkett. Die Partie zwischen den Lakers und den Thunder wurde dafür kurzerhand für rund 15 Minuten unterbrochen. Abdul-Jabbar überreichte James auf dem Parkett symbolisch einen Basketball. "In der Gegenwart einer solchen Legende wie Kareem zu sein, das ist unglaublich, sehr bewegend", sagte James.

In den sozialen Netzwerken änderte die NBA ihr Profilbild: Zu sehen war nicht mehr das Liga-Logo, sondern eine Krone als Würdigung für "King James", wie der Superstar genannt wird. James, der seine 20. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt spielt, hatte vor dem Match 35 Punkte Rückstand auf Abdul-Jabbar gehabt. Wie zu Beginn seiner Karriere spielte James gegen die Thunder mit einem Stirnband. Der 38-Jährige ist mittlerweile der drittälteste aktive NBA-Spieler und hat in seiner Karriere vier Meisterschaften gewonnen. Auf den nächstbesten derzeit in der NBA unter Vertrag stehenden aktiven Spieler, Kevin Durant von den Brooklyn Nets, hat James mehr als 11.500 Punkte Vorsprung.

"Es ist wirklich ein surreales Gefühl, 20 Jahre auf diesem Niveau zu spielen und immer noch am Höhepunkt meines Spiels zu sein", freute sich James, der sich bei all seinen Weggefährten bedankte. Der ganze Abend stand im Zeichen von James, dessen benötigte Punkte zum Rekord der übertragende Sender TNT dauerhaft am rechten oberen Bildrand einblendete. James wurde extra mit einem Mikrofon verkabelt. Im Publikum der Arena in Kalifornien saßen auch seine drei Kinder, seine Frau Savannah sowie seine Mutter Gloria. "Ich bin wahnsinnig stolz auf Dich. Du hast es geschafft, Du solltest Dich feiern. Du verdienst all den Respekt und all die Blumen", sagte Savannah.

Zum Ende des dritten Viertels wurde es ernst. Mit einem sogenannten Fadeaway holte sich der Lakers-Star 10,9 Sekunden vor dem Ende die Bestmarke, die lange als unantastbar galt. James hob beide Hände zum Himmel, Abdul-Jabbar erhob sich direkt von seinem Sitz in der ersten Reihe und applaudierte. Dass das Spiel verloren ging, wurde zur Nebensache.

Damit dürfte auch die Debatte, ob James oder Michael Jordan der beste Basketballer der Geschichte ist, mal wieder an Fahrt aufnehmen. James beantwortete die Frage mit Selbstbewusstsein. "Jeder hat seinen Favoriten, jeder entscheidet das für sich selbst. Ich weiß, was ich gebracht habe, und ich habe das Gefühl, dass ich der Beste bin, der dieses Spiel je gespielt hat. Aber es gibt so viele großartige Spieler, und ich bin froh, dass ich Teil des Ganzen bin", sagte er.

An ein Karriereende denkt James, der noch mit seinem Sohn Bronny zusammen in der NBA spielen möchte, noch lange nicht. "Ich werde ein paar weitere Jahre spielen. Es geht nur um meinen Kopf", sagte James. Er habe immer noch das Gefühl, dass er dabei helfen könne, Meisterschaften zu gewinnen. "Es ist eine Freude, seit 20 Jahren in dieser Liga zu spielen."