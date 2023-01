In der Premier League erreichte Manchester United in einem Nachtragsspiel der siebenten Runde nach Treffern von Bruno Fernandes (43.) beziehungsweise Michael Olise (91.) nur ein 1:1 bei Crystal Palace und verpasste damit den zehnten Pflichtspiel-Sieg in Folge. Die drittplatzierten "Red Devils" liegen nach Verlustpunkten gerechnet elf Zähler hinter Spitzenreiter Arsenal. Am Sonntag empfangen die "Gunners" den Rekordmeister, der im Schlager auf den gelbgesperrten Casemiro verzichten muss.