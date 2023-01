Wales-Star Bale beendet seine Karriere

Gareth Bale hat seine aktive Karriere als Fußball-Profi mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt. Das gab der 33-jährige Waliser am Montag überraschend in sozialen Medien bekannt. In seiner Karriere spielte der Offensivmann zunächst in England für Southampton und Tottenham. 2013 wechselte Bale für die damalige Rekordsumme von 100 Millionen Euro nach Spanien zu Real Madrid. Mit dem Großclub gewann er mehrere Titel, darunter fünfmal die Champions League.