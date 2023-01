Alaba wird jedenfalls nicht nach Saudi-Arabien reisen, wo Real um den spanischen Supercup kämpft. Das Halbfinal-Hinspiel steigt am Mittwoch in Riad gegen Valencia, das Finale ist am Sonntag angesetzt. Im zweiten Halbfinale stehen sich Barcelona und Betis Sevilla gegenüber. Danach tritt Real im spanischen Cup-Achtelfinale erneut in Villarreal (18. Jänner) an, den nächsten Liga-Auftritt hat der Meister erst am 22. Jänner auswärts in Bilbao.