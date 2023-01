Dennis Novak im Bangkok-Halbfinale, Grabher chancenlos

Dennis Novak hat am Donnerstag mit einem 6:3,6:7(5),6:3-Sieg über den Tschechen Marek Gengel das Challenger-Halbfinale in Nonthaburi bei Bangkok erreicht. Der 29-jährige Niederösterreicher, in Thailand als Nummer zwei gesetzt, trifft nun auf den Franzosen Antoine Escoffier. Novak hat bei dem mit 80.000 Dollar dotierten Turnier 30 ATP-Punkte sicher, der Finalist erhält 50, der Turniersieger 75. Julia Grabher war im Auckland-Achtelfinale gegen Leylah Fernandez (CAN) chancenlos.