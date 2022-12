San Antonio besiegte Utah 126:122

Die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen 126:122-Sieg gegen Utah Jazz gefeiert. Jakob Pöltl hatte mit 16 Punkten, neun Rebounds und vier Blocks maßgeblichen Anteil daran. Zudem trug sich der 27-jährige Center aus Wien mit je zwei Assists und Steals in 24:12 Minuten Einsatzzeit in die Statistik ein. Er traf alle sechs seiner Würfe aus dem Spiel und vier von fünf von der Linie.