Pelé hatte zu Weihnachten im Spital Familie um sich

Die bewegenden Bilder zu Weihnachten haben die Sorge um den "König" des Fußballs vergrößert. Nur im Profil ist der schwer an Krebs erkrankte Pelé in seinem Krankenhausbett zu erkennen, umarmt von seiner Tochter Kely Cristina Nascimento. "Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen", schrieb sie am Heiligen Abend bei Instagram. Bis Montag folgten weitere Aufnahmen aus dem Hospital Israelita Albert Einstein. Die Familie ist beisammen.