Braathen finalisierte als Halbzeit-Zweiter mit einer Fahrt wie auf Schienen und fing seinen nach Teil eins führenden Landsmann Henrik Kristoffersen mit der Laufbestzeit noch ab. Der Routinier fiel auf den sechsten Platz zurück. Für Braathen war es der dritte Weltcup-Sieg und der zweite im Slalom, nachdem er in der Vorsaison in Wengen triumphiert hatte. "Unglaublich. Dabei konnte ich nicht so gut schlafen wegen dem Jetlag von Amerika und nicht so viel Slalom trainieren dazwischen. Aber nach dem ersten Lauf hatte ich ein gutes Gefühl, der Ski war gut", sagte der 22-Jährige, der auch brasilianische Wurzeln hat.

Feller gelang jeweils kein perfekter Lauf, im Mittelteil unterliefen dem 30-Jährigen ein paar Schnitzer. Allerdings war er in beiden Durchgängen im untersten Abschnitt bis zum Ziel klar der Schnellste. "Schön langsam schließe ich Freundschaft mit dem Hügel. Es war echt erst mein zweites Finish im Slalom da herunter", sagte der zur Pause auf dem dritten Platz gelegene Feller. Er habe mit einer sauberen Fahrt bis ins Ziel kommen wollen. "Ich habe sehr viele DNFs (engl. Abkürzung für Ausfälle; Anm.) gehabt, von dem her war natürlich auch nicht das letzte Risiko dabei. Aber vor allem im zweiten Durchgang war es schon gutes Skifahren, das Finish war zweimal sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende."

Vier Österreicher hatten es ins Finale geschafft. Fabio Gstrein (+2,07) begann die Saison mit einem zwölften Platz. Adrian Pertl (+2,97) fiel bei seinem Comeback nach einem Jahr Pause wegen eines Kreuzbandrisses von Halbzeitrang-Rang 15 auf 26 zurück. Michael Matt, Simon Rueland und Dominik Raschner waren im ersten Durchgang an der Qualifikationshürde gescheitert.

"Es war, glaube ich, ein solides Wochenende", sagte Schwarz, der im Riesentorlauf einen achten Platz herausgefahren hatte. "Da kann ich nicht ganz unzufrieden sein. Aber natürlich will ich mehr, ich habe auch mehr drauf." Gstrein freute sich über die Verbesserung im zweiten Durchgang. "Im ersten habe ich es ins Ziel hinein wieder komplett verkackt. Aber das war jetzt eine richtige gute Fahrt", meinte der Ötztaler. "Besonders bei solchen Verhältnissen wie da tue ich mir noch brutal schwer. Da muss ich mich so drübertrauen, dass ich da Gas gebe."

Umgekehrt war es bei Pertl, der im zweiten Lauf ein besseres Ergebnis verspielte. "Ich habe leider nicht mehr so richtig reingefunden. Das ist natürlich schade, dass nicht mehr herausgeschaut hat", erklärte der Kärntner. "Dass ich gesund heimfahre nach einem zweimaligen Kreuzbandriss da, ist das einzig Positive."

Auf der wie am Vortag unruhigen Piste gab es unter den Spitzenathleten auch einige Ausfälle. Der Vorarlberger Johannes Strolz fädelte am Vormittag ebenso ein wie der Norweger Atle Lie McGrath sowie Vorjahressieger und Lokalmatador Clement Noel. Im zweiten Durchgang erwischte es Weltmeister Sebastian Foss Solevaag aus Norwegen und den Südtiroler Alex Vinatzer.

Ein anderer Südtiroler ließ Potenzial für mehr aufblitzen. Tobias Kastlunger hatte es mit Startnummer 67 als 26. in die Entscheidung geschafft, dort legte er die zweitschnellste Zeit hin, was in der Endabrechnung den zehnten Rang ergab. Für den 23-Jährigen aus Enneberg war es das mit Abstand beste Weltcup-Ergebnis. Davor hatte Kastlunger bei acht Anläufen nie einen zweiten Durchgang erreicht.