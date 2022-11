Hauchdünn hinter Herzog folgten Michelle de Jong (NED/0,67), Andzelika Wojcik (POL/0,70) und Dione Voskamp (NED/0,70). "Für ein Comebackrennen ist der vierte Platz in Ordnung. Aber ich weiß, dass noch viel Luft nach oben ist", meinte Herzog, die in der Vorsaison wegen ihrer Rückenprobleme einige Weltcuprennen verpasst hatte. Am Samstag tritt die 27-Jährige auf der 1.500-m-Strecke in der B-Division an.

Über 1.500 m der Männer holte Gabriel Odor zum Saisonauftakt immerhin elf Weltcup-Punkte. In 1:49,87 belegte der Tiroler Massenstart-Zehnte der Olympischen Spiele Rang elf der B-Gruppe.