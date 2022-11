Coach Hasenhüttl bei Southampton vor dem Aus

Die Amtszeit von Ralph Hasenhüttl beim englischen Fußball-Premier-League-Club Southampton dürfte demnächst zu Ende gehen. Nach der 1:4-Heimniederlage seiner "Saints" gegen Newcastle United am Sonntag berichtete "The Atletic", dass die Trennung vom Steirer bereits beschlossene Sache sei. Demnach sei nur der Zeitpunkt noch offen. Vor der WM-Pause stehen noch das Ligacup-Spiel gegen Sheffield Wednesday am Mittwoch und die Ligapartie bei Liverpool am Samstag auf dem Programm.