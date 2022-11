Otar Kiteishvili brachte Sturm vor 7.134 Zuschauern mit einem Foulelfmeter in Führung (11.), zuvor hatte der VAR einen Freistoßpfiff von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber korrekterweise revidiert. Den starken Altachern gelang aber die schnelle Antwort, Atdhe Nuhiu traf per Flugkopfball zu seinem achten Saisontor (15.). Kurz vor Schluss nahm Schüttengruber einen Treffer von Sturm-Angreifer Albian Ajeti nach Ansicht der Videobilder wegen eines vermeintlichen Foulspiels zurück (75.). Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer hielt damit die Serie von nun zehn ungeschlagenen Ligaspielen aufrecht. Allerdings verloren die Steirer damit den direkten Anschluss zu Salzburg. Der Serienmeister liegt ein Spiel vor der Winterpause vier Punkte vor Verfolger Sturm. Die Vorarlberger haben als Neunter 15 Punkte auf dem Konto, vier mehr als Tabellenschlusslicht Hartberg.

WSG und Austria trennten sich in einem eher lauen Spiel ohne große Intensität und echte Topchancen mit einem torlosen Remis. Für die WSG wurde die Hoffnung auf den vierten Sieg en suite enttäuscht, die Austria betrieb drei Tage nach dem jüngsten 0:4 in der Conference League bei Hapoel Be'er Sheva immerhin Schadensbegrenzung. Die Wiener sind drei Spiele in Folge ungeschlagen, in der Tabelle mit 20 Punkten weiter im Mittelfeld zu finden. Die WSG hält bei einem Zähler mehr.

Zum Abschluss der Runde feierten die Hütteldorfer vor eigenem Publikum gegen den LASK dank eines Treffers von Guido Burgstaller (40.) einen 1:0-Sieg und holten damit den fünften Heimerfolg en suite gegen die Linzer. Der frühere Rapid- und nunmehrige LASK-Coach Dietmar Kühbauer musste bei seiner Rückkehr ins Allianz Stadion die Heimreise ohne Punkte antreten, sein Team liegt weiterhin auf Rang drei. Rapid hält damit in fünf Pflichtspielen unter Zoran Barisic bei drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Die Oberösterreicher gingen nach zuletzt drei Erfolgen und einem Remis wieder als Verlierer vom Platz. Die Hütteldorfer liegen mit 21 Punkten auf Tabellenrang vier punktegleich vor Austria Klagenfurt und Tirol.