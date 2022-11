Von den vier Kandidaten für die übrigen zwei Turin-Tickets zog der Pole Hubert Hurkacz mit einem 7:6(5),6:4 gegen den Franzosen Adrian Mannarino wie am Vortag der US-Amerikaner Taylor Fritz in Runde zwei ein. Andrej Rublew (7) steht durch ein 6:2,6:3 über den US-Amerikaner John Isner wie Djokovic im Achtelfinale. In dem könnte der Russe auf Hurkacz treffen. Der im Turin-Rennen in der Pole Position liegende Kanadier Felix Auger-Aliassime (8) greift wie der russische Wien-Sieger Daniil Medwedew am Mittwoch ins Geschehen ein.