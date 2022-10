Salzburg kassiert erste Saison-Niederlage gegen KAC

Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat die erste Saison-Niederlage in der ICE Hockey League kassiert. Die "Bullen" mussten sich am Sonntag in einer packenden Partie gegen Rekordmeister KAC 4:6 geschlagen geben und gingen damit nach fünf Siegen in Serie erstmals als Verlierer vom Eis. Nationalspieler Lukas Haudum avancierte mit drei Toren (2./3./45.) zum Matchwinner für die Klagenfurter. Die Salzburger bleiben aber Tabellenführer, weil HCB Südtirol ebenfalls erstmals verlor.