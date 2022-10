Für Leclerc war es die neunte Pole Position in diesem Jahr und die 18. in seiner Formel-1-Laufbahn. "Das war ein unglaublich schweres Qualifying", meinte der Monegasse. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Pole schaffe." Schon am Vormittag hatte Leclerc im verregneten finalen Freien Training die Bestzeit aufgestellt.