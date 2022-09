Deutschland und England suchen ihr WM-Selbstvertrauen

Nach dürftigen Leistungen in der Fußball-Nations-League, die in Niederlagen mündeten, gibt es bei den Nationalteams von Deutschland und England viele lange Gesichter. Die DFB-Elf kassierte beim Heim-0:1 gegen Ungarn ihre erste Schlappe unter Bundestrainer Hansi Flick. "Die erste Halbzeit war mit Sicherheit die schlechteste in den 14 Länderspielen", war Flick enttäuscht. Die "Three Lions" steigen nach dem 0:1 in Italien sogar aus der der Topliga A ab.