Verletzte Van Vleuten gewinnt Straßen-WM-Titel

Frauen-Radstar Annemiek van Vleuten hat ihrer erfolgreichen Karriere ein weiteres sensationelles Kapitel hinzugefügt. Die Niederländerin gewann am Samstag bei der Rad-WM im australischen Wollongong Gold im Straßen-Bewerb, obwohl die 39-Jährige nach ihrem Sturz im Team-Mixed-Zeitfahren am Mittwoch mit einem gebrochenen Ellenbogen ins Rennen gegangen war. Einzige Österreicherin am Start war Carina Schrempf, die WM-Debütantin belegte mit knapp fünf Minuten Rückstand Rang 33.