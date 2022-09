Ski-Olympiasieger Johannes Strolz mit Wunsch nach WM-Gold

Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz will nach seinen Erfolgen im vergangenen Winter im kommenden Februar auch nach Gold bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel und Meribel in Frankreich greifen. Es gebe dafür zwar noch "sehr viel zu tun", doch er habe bereits gezeigt, dass "er große Titel holen kann", sagte Strolz am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.