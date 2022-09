"Um ein Visum zu bekommen, müssen Österreicher eine aktuelle dritte oder vierte Impfung nachweisen. Ein Teil unserer Stammspieler kann diese Kriterien nicht erfüllen. Deshalb mussten wir auf einen Start verzichten", sagte ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl.

Das Nicht-Antreten kostet Österreichs Teams auch wertvolle Punkte im Olympia-Ranking für Paris 2024. Beide Auswahlen hatten bei der letzten Mannschafts-WM 2018 jeweils das Viertelfinale erreicht. Nun gilt es die verlorenen Zähler über die Europameisterschaften gutzumachen.

Der Weg zur Mannschafts-EM 2023 in Malmö soll voraussichtlich mit Phase 1 ab 6. Dezember beginnen. Dabei starten die Männer in Spanien in der Gruppe mit Kroatien, die ÖTTV-Frauen gastieren zunächst in Serbien. Außerdem geht es für Zweifach-Europameisterin Sofia Polcanova und Co. gegen Luxemburg.