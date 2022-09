Leader Amstetten holt in 2. Liga nur 1:1 gegen Steyr

Amstetten ist in der 2. Fußball-Liga zum zweiten Mal in Folge sieglos geblieben. Der Tabellenführer kam am Freitag zu Hause gegen Vorwärts Steyr über ein 1:1 nicht hinaus. Der Vorsprung auf Verfolger Horn wuchs trotzdem auf einen Punkt an, da die Waldviertler daheim dem Vierten Vienna mit 0:3 unterlagen. Die Döblinger haben wie der Dritte St. Pölten zwei Zähler Rückstand auf Platz eins. Die Niederösterreicher feierten bei Blau-Weiß Linz einen 1:0-Last-Minute-Sieg.