Kalajdzic fehlt Wolverhampton wohl neun Monate

Wolverhampton rechnet in dieser Saison nicht mehr mit einem Einsatz von Sasa Kalajdzic. Der mittlerweile erfolgreich am Knie operierte ÖFB-Teamstürmer werde nach seiner Kreuzbandverletzung etwa neun Monate ausfallen, gab der englische Premier-League-Club am Freitag bekannt. Kalajdzic hatte sich Anfang September bei seinem Debüt gegen Southampton schwer am Knie verletzt. Wie schon einige Male in seiner Karriere muss der 25-Jährige nun eine lange Leidenszeit überbrücken.