Frankreich gegen ÖFB-Team wohl ohne Benzema

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Heimspiel am 22. September gegen Österreich mit großer Wahrscheinlichkeit auf Karim Benzema verzichten. Wie dessen Club Real Madrid am Mittwochabend vermeldete, erlitt der Stürmerstar am Dienstag beim 3:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen Celtic eine doppelte Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.