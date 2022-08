Haaland, der im Sommer von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt war und in der 69. Minute ausgewechselt wurde, hatte bereits am Samstag mit einem Triplepack (62., 70., 81.) beim 4:2 gegen Crystal Palace für Furore gesorgt. Mit seiner nächsten Gala stellte der frühere Salzburger zudem einige Rekorde auf: Noch nie hatte ein Profi in seinen ersten fünf Premier-League-Spielen bereits neun Tore und zwei Hattricks erzielt.

Die Tabellenführung verteidigte allerdings Arsenal mit dem fünften Sieg im fünften Spiel. Die "Gunners" setzten sich mit 2:1 (1:0) gegen das von Steven Gerrard trainierte Aston Villa durch und sind damit das einzige noch makellose Team der Liga. Für die Mannschaft von Coach Mikel Arteta trafen der frühere City-Stürmer Gabriel Jesus (30.) und Gabriel Martinelli (77.), Doulas Luiz (74.) war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.

Die Wolverhampton Wanderers, bei denen der erst kurz zuvor verpflichtete ÖFB-Torjäger Sasa Kalajdzic noch nicht im Kader stand, kamen bei AFC Bournemouth nicht über ein 0:0 hinaus und warten damit weiter auf den ersten Dreier.