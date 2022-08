Springreiter Kühner vor WM-Finalrunde auf Platz fünf

Der österreichische Springreiter Max Kühner hat sich bei der WM im dänischen Herning mit Elektric Blue P in der dritten Runde vom 16. auf den fünften Rang verbessert. Ein fehlerfreier Ritt sorgte am späten Freitagabend in der Fußballarena des FC Midtjylland vor knapp 11.000 Fans für eine vielversprechende Ausgangsposition für das Finale am Sonntag.