England-Stürmerin Mead Spielerin des Turniers

Englands Frauen-Fußball-Nationalteam hat nicht nur den EM-Premierentitel bei der Heim-Endrunde abgeräumt. Nach dem 2:1-Finalsieg nach Verlängerung gegen Deutschland im Londoner Wembley Stadium am Sonntag wurde Stürmerin Beth Mead als Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Die 27-jährige Clubkollegin von Manuela Zinsberger und Laura Wienroither bei Arsenal spielte in allen sechs Partien und traf dabei auch sechsmal. Damit war sie auch in der Schützenliste die Nummer eins.