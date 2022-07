Sturm fügte dem Titelfavoriten aus der Mozartstadt damit schon früh in der Saison die erste Niederlage zu. Damit übernahm die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer mit vier Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Salzburg hat weiter drei Zähler auf dem Konto. Sturm Graz kann am Mittwoch mit breiter Brust in der dritten Quali-Runde der Champions League gegen den ukrainischen Rekordmeister Dynamo Kiew antreten. Das Spiel findet im polnischen Lodz statt.

Die SV Ried hatte zuvor die ersten drei Punkte in der neuen Saison eingefahren. Die Innviertler, die sich schon zum Auftakt vor einer Woche gegen Rapid (0:1) stark präsentiert hatten, setzten sich gegen Aufsteiger Austria Lustenau 1:0 (1:0) durch. Julian Wießmeier (20.) erzielte in einer engen Partie vor 3.664 Zuschauern das entscheidende Tor. Beide Mannschaften halten nun bei jeweils drei Zählern.

Im Westen trennten sich Altach und der WAC 2:2 (1:0), der neue Altach-Coach Miroslav Klose holte damit den ersten Punkt an seiner ersten Cheftrainer-Wirkungsstätte. Lange hatte es nach einem vollen Erfolg für das Heimteam ausgesehen, doch Tai Baribo (88.) gelang der späte Ausgleich für die Wolfsberger. Für die Klose-Elf trafen Atdhe Nuhiu (12.) und Lukas Jäger (63.), für die Kärnter erzielte Adis Jasic (53.) ein Traumtor per Volley-Heber aus spitzem Winkel ins lange Eck. Der WAC hält nun bei zwei Punkten und durfte sich über eine schmeichelhafte Generalprobe für die dritte Qualifikationsrunde der Europa Conference League gegen den maltesischen Vertreter Gzira United am Mittwoch im Klagenfurter Wörthersee Stadion freuen.