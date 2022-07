Hinteregger-Tor bei Heimdebüt in Kärntner Unterliga

Der frühere Fußball-Nationalspieler Martin Hinteregger hat beim Heimdebüt für die SGA Sirnitz in der Kärntner Unterliga erstmals getroffen. Der zum Stürmer umfunktionierte Ex-Frankfurt-Verteidiger erzielte am Freitagabend beim 2:0-Erfolg gegen den FC St. Michael/Lavanttal in der siebenten Minute aus kurzer Distanz das erste Tor. Wenig später hatte der 29-Jährige bei einem Kopfball an die Latte Pech. Der 67-malige ÖFB-Teamspieler wurde in der 90. Minute ausgewechselt.