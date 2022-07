ICE-Club Bratislava stellt Betrieb ein

Die Bratislava Capitals haben am Donnerstag ihre sofortige Auflösung bekanntgegeben. Als Grund führte der slowakische Verein aus der ICE-Liga in einer Mitteilung auf seinen Social-Media-Kanälen eine angebliche Medienkampagne gegen seinen Namenssponsor iClinic und deren Ärzte an. Die durch den Wegfall des Clubs nur noch aus 13 Vereinen bestehende ICE-Liga teilte wenig später mit, dass man den Ausstieg mit Überraschung zur Kenntnis nehme.