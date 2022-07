Neben Neymar, der seit 2017 in Frankreich für Paris Saint-Germain spielt, sind seine Eltern sowie zwei Ex-Präsidenten des FC Barcelona angeklagt: Josep Maria Bartomeu und Sandro Rosell. Die Staatsanwaltschaft fordert für Neymar neben einer Geldstrafe in Höhe von zehn Millionen Euro auch einen zweijährigen Freiheitsentzug. Haftstrafen von bis zu zwei Jahren werden in Spanien bei nicht vorbestraften Angeklagten allerdings fast immer zur Bewährung ausgesetzt. Die mündliche Verhandlung soll den Angaben zufolge zwischen dem 17. und dem 31. Oktober stattfinden.

Die Eröffnung eines Strafverfahrens war von der spanischen Justiz bereits 2017 angeordnet worden. Es geht um eine Klage des brasilianischen Investment-Fonds DIS in Zusammenhang mit dem Wechsel Neymars nach Barcelona. DIS hielt Anteile von 40 Prozent an dem Spieler und sieht sich betrogen. Der Fonds behauptet, er habe lediglich 40 Prozent der "offiziellen" Ablösesumme von 17,1 Millionen Euro erhalten. Laut Ermittlungen sollen für den Wechsel aber mindestens gut 83 Millionen geflossen worden sein.

Die WM in Katar fängt am 21. November an. Die brasilianische Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Spiel am 24. November gegen Serbien. Die Gruppe G wird von der Schweiz und Kamerun komplettiert.