Wacker will Insolvenz eröffnen, Gericht sendet Antrag zurück

Der finanziell schwer in den Seilen hängende FC Wacker Innsbruck hat einen Insolvenzeröffnungsantrag eingebracht. Der Verein vermeldete am Mittwoch, dass der Vorstand des Vereins einen entsprechenden Antrag für die Profi-GmbH gestellt habe. Nicht betroffen ist der Amateurbetrieb, also das Frauen-Team ebenso wie der Nachwuchs und das Regionalliga-Team. Wacker musste mit Saisonende aus der 2. Fußball-Liga absteigen. Ein Einstieg in die Regionalliga Tirol wird angestrebt.