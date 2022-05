Die Elf vervollständigen Innenverteidiger Antonio Rüdiger von Chelsea, Mittelfeldmann Kevin De Bruyne von Manchester City und Starstürmer Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Die Entscheidung traf das Gremium basierend auf den Leistungen in der Königsklasse in der abgelaufenen Saison, wie die UEFA am Dienstag mitteilte.