Topfavoritin Swiatek im Achtelfinale der French Open

Topfavoritin Iga Swiatek ist mit dem 31. Sieg in Serie souverän ins Achtelfinale der French Open eingezogen. Die 20-jährige Polin setzte sich am Samstag gegen Danka Kovinic aus Montenegro mit 6:3,7:5 durch und ist in Paris weiter ohne Satzverlust. Die Weltranglistenerste verlor zum letzten Mal im Februar beim Tennisturnier in Dubai gegen Jelena Ostapenko ein Spiel. Swiatek gewann zuletzt auch 46 von 47 gespielten Sätzen und holte sich die Turniersiege in Stuttgart und Rom.