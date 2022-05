Liverpool wahrt Chance auf englischen Meistertitel

Liverpool hat einen Ausrutscher im englischen Titelkampf vermieden. Bei Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl gewannen nicht in Bestformation angetretene "Reds" am Dienstagabend nach frühem Rückstand noch mit 2:1. Verteidiger Joel Matip erzielte in der 67. Minute nach einem Eckball den entscheidenden Treffer. Liverpool liegt damit vor der abschließenden Runde am Wochenende einen Zähler hinter Titelverteidiger und Tabellenführer Manchester City.