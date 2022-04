Salzburg einer der erfolgreichsten Serienmeister Europas

Dank des neunten Meistertitels in Folge gehört Red Bull Salzburg einem recht exklusiven Kreis europäischer Fußball-Vereine an. Nach aktuellem Stand liegen nur Bulgariens am vergangenen Wochenende gekrönter Champion Ludogorez Rasgrad mit elf Titeln in Serie sowie Bayern München mit seit Samstag zehn Meistertiteln hintereinander vor den "Bullen".