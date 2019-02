In Schweden beginnt die Ski-Weltmeisterschaft

In Schweden beginnt am Montag-Abenddie Ski-Weltmeisterschaft.Die Ski-WM findet im Ort Aare stattund dauert bis 17. Februar.Österreich nimmt mit26 Sportlern daran teil.Die Österreicher wollen bei der WM7 bis 8 Medaillen gewinnen.Das erste Rennen von der WM ist am Dienstag der Super-G der Frauen.