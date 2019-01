Schalke holte 2:2 bei Hertha, Schöpf schied verletzt aus

Trotz zweimaliger Führung hat Schalke 04 den zweiten Sieg im zweiten Rückrundenspiel in der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Die Gelsenkirchner trennten sich am Freitagabend zum Auftakt der 19. Runde auswärts von Hertha BSC 2:2, verloren aber gleich drei Spieler verletzungsbedingt. Darunter war auch ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf, der schon in der 27. Minute ausgewechselt werden musste.