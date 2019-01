Frankreich besiegte Island bei Handball-WM klar 31:22

Titelverteidiger Frankreich hat bei der Männer-Handball-WM in Deutschland und Dänemark auch das zweite Hauptrundenspiel gewonnen. Der Rekord-Weltmeister bezwang Island am Sonntag in Köln 31:22 und setzte sich zumindest für einen Tag an die Spitze der Gruppe I. Verfolger Deutschland kann aber am Montag mit einem Sieg gegen Kroatien wieder vorbeiziehen. Die Kroaten unterlagen Brasilien mit 26:29.