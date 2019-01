Österreichische Skifahrerin Anna Veith erlitt Kreuzband-Riss

Anna Veith ist eine der erfolgreichsten österreichischen Skifahrerinnen. Beim Training am Wochenende in Italien verletzte sich Veith sehr schwer. Ärzte fanden heraus, dass sie sich das vordere Kreuzband gerissen hat. Veith wurde noch am selben Tag am Knie operiert. Die Operation ist gut verlaufen. Ob Veith aber wieder Skirennen fahren kann, ist noch nicht sicher. Veith hat sich schon einmal das Kreuzband gerissen und konnte für lange Zeit nicht Skifahren.