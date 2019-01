Kreuzbandriss bedeutet vorzeitiges Saisonende für Anna Veith

Anna Veith bleibt das Verletzungspech treu. Die Salzburgerin muss die WM-Saison im alpinen Ski-Weltcup vorzeitig beenden. Veith, die bereits zwei Knie-OPs hinter sich hat, zog sich am Samstag beim Riesentorlauf-Training in Südtirol erneut einen Kreuzbandriss zu. Das wurde nach Untersuchungen in Hochrum bekannt.