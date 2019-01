Dallas, Indianapolis im NFL-Play-off weiter

Die Dallas Cowboys sind zum Play-off-Auftakt in der amerikanischen Football-Liga (NFL) in die nächste Runde eingezogen. Die Texaner gewannen am Samstag (Ortszeit) ihr Erstrunden-Match gegen die Seattle Seahawks mit 24:22 (10:6). ln der Runde der letzten acht Kandidaten für die Super Bowl trifft Dallas am kommenden Wochenende entweder auf die New Orleans Saints oder die Los Angeles Rams.