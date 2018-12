Marcel Hirscher hat wieder ein Ski-Rennen gewonnen

Marcel Hirscher ist der beste Ski-Fahrer von Österreich.Am Donnerstag hat er wieder einen Slalom gewonnen.Er gewann den Slalom in Saalbachim Bundesland Salzburg.Im Ski-Weltcup war das bisherder 63. Sieg für Marcel Hirscher.Er hat jetzt so viele Weltcup-Siegewie kein anderer Mensch in Österreich.