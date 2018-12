Seattle nach viertem NFL-Sieg in Serie auf Play-off-Kurs

Die Seattle Seahawks haben in der American-Football-Profiliga NFL ihren vierten Sieg in Serie gefeiert und bleiben damit auf Play-off-Kurs. Der Super-Bowl-Sieger von 2014 setzte sich am Montag in einem defensiven Schlagabtausch zu Hause gegen die Minnesota Vikings mit 21:7 durch.