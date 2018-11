Kubica-Comeback perfekt - Pole fährt 2019 für Williams

Robert Kubica kehrt nach acht Jahren ins Renncockpit der Formel 1 zurück. Der 33-jährige Pole wird in der kommenden Saison für Williams an den Start gehen, gab der britische Rennstall am Donnerstag vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi bekannt. Seinen bisher letzten Formel-1-Grand-Prix hatte Kubica am 14. November 2010 ebendort absolviert.