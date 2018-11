ÖFB-U21 vor EM-Auslosung wunschlos - "Jeder Gegner stark"

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam blickt am Freitag (18.00 Uhr) gespannt nach Bologna. In einem der sechs Spielorte wird die Gruppenphase der EM 2019 ausgelost. Philipp Lienhart und Co. sind vor der Ziehung wunschlos. "Wir haben auch im Play-off keinen Wunschgegner gehabt. Wir nehmen es, wie es kommt und versuchen das Beste daraus zu machen. Jeder Gegner ist stark", sagte der ÖFB-U21-Kapitän.