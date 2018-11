Sturm-Flügelspieler Huspek fällt nach Kahnbein-Operation aus

Fußball-Bundesligist Sturm Graz muss vorerst ohne Flügelspieler Philipp Huspek auskommen. Der 27-Jährige zog sich am Samstag im Ligaspiel gegen Wacker Innsbruck (1:1) einen Kahnbeinbruch in der Hand zu und wurde am Dienstag operiert. Diesbezügliche Medienberichte bestätigte ein Clubsprecher am Mittwoch. Die prognostizierte Ausfallsdauer ließ er offen.