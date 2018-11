Drei Nullnummern in 2. Liga - Ried verlor Punkte auf Spitze

Die drei frühen Samstag-Spiele der 2. Fußball-Liga haben nicht einen einzigen Treffer gebracht. Die SV Ried verpasste mit einem 0:0 bei Austria Klagenfurt den Anschluss an das Spitzenduo. Fünf Punkte fehlen auf Tabellenführer WSG Wattens, drei auf Blau Weiß Linz. Auch der FAC und der SV Lafnitz sowie die Amateurteams von Wacker Innsbruck und Austria Wien trennten sich in der 13. Runde torlos.

Austria Klagenfurt zeigte im ersten Spiel unter Neo-Trainer Robert Micheu, der dem zuletzt glücklosen Franz Polanz nachgefolgt war, eine ansprechende Leistung. Gegen den Ligadritten fehlten einzig die Tore. Beide Teams vergaben zahlreiche Großchancen, die Klagenfurter sogar noch deutlich mehr als die als Favorit angereisten Oberösterreicher.

Ried kam im zweiten Auswärtsspiel in Folge nicht über ein 0:0 hinaus. In den vergangenen vier Ligapartien hat der Aufstiegsaspirant nur zwei Tore erzielt. Klagenfurt ist zwar bereits vier Spiele sieglos, schob sich aber zumindest vorerst aus der Abstiegszone. Auf den ersten Heimsieg in der neuen 2. Liga müssen die Kärntner aber auch nach sechs Anläufen weiter warten.

Lafnitz setzte nach dem Cup-Aus gegen St. Pölten seine ungeschlagene Serie in der Liga fort. Neun Partien in Folge haben die Steirer bereits ohne Niederlage überstanden. Tabellennachbar FAC holte nach zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge auch zu Hause wieder einmal einen Punkt. Auswärts hatten die Floridsdorfer, im Cup-Achtelfinale beim Stadtrivalen Austria Wien gescheitert, zuletzt vier Ligaspiele in Serie gewonnen.

Austrias Amateurteam beendete in Innsbruck zumindest seine Negativserie von zuletzt vier Niederlagen in Folge. Wacker II hielt mit dem dritten ungeschlagenen Spiel in Folge den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte. Spitzenreiter Wattens hatte bereits am Vortag Liefering mit 4:0 abgefertigt. Verfolger Blau Weiß Linz hatte sich gegen den Lokalrivalen Vorwärts Steyr mit 2:0 durchgesetzt.