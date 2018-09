Rad-Weltverband fixierte Neuerungen für Kalender

Der Radsport-Weltverband hat im Rahmen der WM in Innsbruck eine Neuorganisation des Straßen-Rennsports ab 2019 beschlossen. Mit Zustimmung der Vertreter von Fahrern, Teams und Veranstaltern wird der Kalender in drei Stufen unterteilt: Die WorldTour, die ProSeries (neu ab 2020) und die Kontinental-Circuits. Ab 2020 werden zudem die wichtigsten Tagesrennen in einer Klassiker-Serie zusammengefasst.